В Казахстане брокерская компания выкупила контрольный пакет «Цеснабанка»

Астана, , 13:28 — REGNUM АО «Фонд проблемных кредитов» купил у АО «Цеснабанк» сельскохозяйственные кредиты на сумму 604 млрд тенге ($1,6 млрд), сообщили 6 февраля в Национальном банке республики.

В финансовом регуляторе сообщили, что данная мера направлена на поддержку аграрного сектора и повышение финансовой устойчивости банка. По данным Нацбанка, АО «Цеснабанк» владеет 65% всего кредитного портфеля агропромышленной отрасли.

За счет данных финансовых операций в капитал банка удалось привлечь нового инвестора. Так, брокерская компания First Heartland Securities приобрела контрольный пакет акций «Цеснабанка».

Напомним, 5 февраля совет директоров «Цеснабанка» принял решение разместить 39,4 млн простых акций на общую сумму 70,2 млрд тенге ($185 млн).

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