Госдума узаконивает использование солнечных панелей для личных нужд

Москва, , 13:11 — REGNUM Законопроект об использовании объектов микрогенерации, в том числе солнечных панелей, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля. На тарифах нововведение не скажется, отметили в Минэнерго.

Прежде всего, вводится понятие «объект микрогенерации». Объект работает на основании использования возобновляемых источников энергии, его установленная генерирующая мощность не превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств такого потребителя и составляет не более 15 кВт включительно. Обязательное условие — использование объекта для бытовых нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном основными положениями функционирования розничных рынков.

Инициатива предполагает для гарантирующих поставщиков обязанность по заключению договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, за исключением объектов микрогенерации, расположенных в многоквартирных домах, — по обращению собственника.

В Минэнерго считают, что первоначально эффект от новых норм будет минимален, а изменение рынка зависит от активности граждан.

«Мы не ставим целью стимулировать предпринимательскую деятельность», — подчеркнула замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко.

Сейчас законодательство не позволяет установившему, например, солнечные панели выдать излишки электроэнергии в сеть.