Финансирование ЖКХ Тверской области увеличено на 1,7 млрд рублей — Руденя

Тверь, , 13:10 — REGNUM Более чем на 1,7 млрд рублей — 2,5 млрд — увеличено финансирование госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2019 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, дополнительно выделенные средства планируется направить в том числе и на реализацию нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Экология». Вопрос обсуждался на заседании правительстве региона, которое 5 февраля провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: важно обеспечить модернизацию отрасли ЖКХ Тверской области, повысить качество услуг для населения, обеспечить консолидацию коммунальных активов, развитие программы газификации.

Отметим, что в текущем году на меры по модернизации объектов теплоэнергетического комплекса и субсидии теплоснабжающим организациям Тверской области планируется направить 728 млн рублей, а общий объём средств по этому направлению превысит 985 млн рублей. В частности, в регионе планируется строительство четырех новых котельных в Бологое, Осташкове, Нелидово, ЗАТО Озёрный. На проектирование и строительство газовых сетей в Осташкове, Красном Холме, Молоково, Калязинском районе, посёлке Жарковский заложено дополнительно368 млн рублей, а общее финансирование на эти цели в текущем году составит почти 408 млн рублей.

Федеральную поддержку в 440 млн рублей регион получил в рамках национального проекта «Экология» по программе «Оздоровление Волги», ещё 84 млн рублей — на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения. 86 млн рублей из федерального бюджета будет направлено по нацпроекту «Жильё и городская среда» на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды и обустройства мест массового отдыха. Общий объём финансирования планируется на уровне 423 млн рублей.

Напомним, что накануне на заседании правительстве региона была утверждена программа ремонта дорог местного значения на 2019 год, в которую вошло более 300 объектов во всех муниципалитетах Верхневолжья, всего планируется отремонтировать около 210 км участков муниципальных дорог.