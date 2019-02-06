Экспорт товаров из Южной Кореи в 2019 г. может снизиться на 1,4% — СМИ

Сеул, , 13:18 — REGNUM Номинальный экспорт товаров из Южной Кореи в 2019 году может снизиться на 1,4% по сравнению с 2017 годом. Об этом, как передает No Cut News, говорится в информации, представленной Банком Кореи 6 февраля.

Известно, что номинальный экспорт товаров из страны вырос на 15,8% в 2017 году и на 5,5% в 2018 году.

Согласно новостному источнику, это связано с замедлением экспорта полупроводников. Экспорт полупроводников из Южной Кореи в декабре 2018 года упал на 8,3%. Кроме того, если цены на нефть также упадут, это повлечет за собой снижение экспортной цены на нефтехимию.

«Предполагается, что экспорт полупроводников увеличится во второй половине года, а цены на нефть останутся неизменными», — сказал один из представителей банка.

Полупроводники́ — материалы, по удельной проводимости занимающие промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающиеся от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения.