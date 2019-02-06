Объём электрогенерации на Волжской ГЭС в 2018 году превысил 13 млрд кВт•ч

Волгоград, , 12:59 — REGNUM Волжская ГЭС в 2018 году выработала 13 млрд 234 млн кВт·ч электроэнергии, что превышает средний показатель прошлых лет на 14%. Увеличение объёма генерации связан с водностью года и гидрологической обстановкой, сообщает 6 февраля пресс-служба «РусГидро».

Отмечается, что в прошлом году через Волгоградский гидроузел прошло 270 км³ воды. Показатель превышает среднемноголетние значения почти на 9%. Также специалисты станции повысили эффективность планирования водно-энергетических режимов и провели модернизацию генерирующего оборудования.

В 2018 году на Волжской ГЭС завершилась реконструкция гидроагрегата со ст. №15, в нём произведена замена турбины и генератора. Также на ГЭС проводится модернизация двух гидроагрегатов со ст. №№ 3,7. Они будут введены в эксплуатацию в первом квартале текущего года.

Сумма налоговых выплат в консолидированный бюджет Волгоградской области в 2018 году превысила 1 млрд 348 млн рублей. Плата за пользование водными объектами составила 248 млн рублей.

Читайте также: Жигулевская ГЭС за минувший год увеличила выработку энергии на 20%