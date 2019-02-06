В России больше всего картельных сговоров в фармацевтике

Москва, , 12:58 — REGNUM По итогам 2018 года фармацевтическая отрасль лидирует в России по количеству картельных сговоров. Об этом заявил замруководителя ФАС Андрей Цариковский, передает «Медвестник».

Цариковский уточнил, на поставку лекарственных средств и медицинских изделий приходится 19% всех картельных сговоров в стране. Нарушения зафиксированы в 82 из 84 регионов России.

По его словам, больше всего картелей появляется, когда идет огромный госзаказ и государство вкладывает огромные средства. «Это неизбежно, к сожалению: как только появляются деньги, появляются картели», — отметил замруководителя ФАС.

Сейчас картели пытаются уйти от классических схем в электронную сферу. Но ФАС вводит новое программное обеспечение, позволяющее отслеживать нарушения законодательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, группа компаний «Р-Фарм» и министерство здравоохранения фигурируют в трех делах, возбужденных Федеральной антимонопольной службой.

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