Казахстан планирует сократить импорт товаров народного потребления

Астана, , 12:49 — REGNUM Казахстан планирует на 50% сократить долю импорта товаров народного потребления, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Женис Касымбек, сообщает 6 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, на импортозамещение в обрабатывающей промышленности планируется направить 400 млрд тенге ($1,06 млрд). Министр отметил, что дополнительное финансирование позволит организовать производство около 250 промышленных товаров.

Касымбек добавил, что министерство планирует стимулировать производство тканей, пошива одежды и обуви, удобрений, лакокрасочных изделий и других товаров народного потребления.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года внешний товарооборот Казахстана составил $84,345 млрд, что на 20,5% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. Объем импорта за отчетный период вырос на 11,1%, до $29,671 млрд.