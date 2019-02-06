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Минтранс не может гарантировать рост цен на топливо в пределах инфляции

Экономика

«Какие-либо гарантии по этому поводу сегодня и, я думаю, в дальнейшем вы вряд ли услышите»

Москва, 6 февраля 2019, 12:35 — REGNUM  Правительство активно работает над сдерживанием роста цен на топливо, однако гарантировать, что этот рост не будет превышать уровень инфляции, не может. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 февраля заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на пленарном заседании в Госдуме, отвечая на вопрос о гарантиях роста цен на топливо, не превышающего уровень инфляции.

«Думаю, этот вопрос требует отдельного обсуждения. Правительство работает над вопросами, связанными (с этим)», — заявил Дитрих.

По его словам, эта комплексная работа определяется целым рядом параметров.

«Правительство предпринимает меры, чтобы цены на топливо не росли, в том числе и по линии изменения в законодательство, и по линии поправок в акцизные механизмы, с точки зрения оперативной работы с компаниями, производящими топливо», — указал министр.

«Какие-либо гарантии по этому поводу сегодня и, я думаю, в дальнейшем вы вряд ли услышите», — отметил он.

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«Правительственный час» в ГД главы Минтранса Е. Дитриха
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