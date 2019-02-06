Среда, 6 Февраля 2019 года
12:56:21 МСК

Названо число низкопольных автобусов в Южной Корее

Экономика

Количество автобусов увеличилось на 10%

Сеул, 6 февраля 2019, 12:56 — REGNUM  В 2019 году в Южной Корее насчитывается 877 низкопольных автобусов для инвалидов и пожилых людей, сообщает телеканал YTN.

По данным министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, количество низкопольных автобусов увеличилось за год на 10% до 877 единиц.

Согласно информационному источнику, правительство страны выделит 90 млн вон (~$80,393) субсидий компаниям, которые производят автобусы с низкими полами.

Кроме того, в этом году правительство Южной Кореи выделит еще 100 млн вон (~$89,325) субсидиями на закупку экологически чистых транспортных средств, в том числе электро‑ и водородных автобусов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить