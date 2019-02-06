Нефть консолидируется в узком диапазоне

Москва, , 12:30 — REGNUM В целом нефть продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Однако локально падение усиливается и длится уже третью торговую сессию подряд. Тем не менее, среднесрочную позитивную картину это пока не портит и волатильность очень низка. В рамках технической формации голова-плечи потенциальная цель — $70 за баррель еще актуальна, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В свою очередь давление на нефтяные котировки сегодня, 6 февраля, вызваны статистикой. Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе, несмотря на увеличение объемов производства американскими НПЗ», — отметил эксперт.

По данным Американского института нефти (API), запасы увеличились на 2,5 миллиона баррелей до 448,2 миллиона за неделю, завершившуюся 1 февраля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 2,2 миллиона баррелей.

«Сегодня в течение дня также ожидаются данные от минэнерго США по запасам нефти, возможно, они более серьезно повлияют на ход торгов», — полагает Капустянский.

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