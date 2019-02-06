На родине главы Зауралья 200 сельчан отрезаны от цивилизации

Курган, , 12:40 — REGNUM Житель Варгашинского района обратился в Генпрокуратуру с жалобой на нарушений прав граждан, проживающих в деревне Плотниково. Из-за ветхого моста почти 200 сельчан лишены доступа к жизненно важным инфраструктурным объектам. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин дал обещание разобраться с проблемой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, что жители села Плотниково с 2016 года обращаются в различные инстанции с жалобами на опасное состояние моста. Самое сложное — преодолеть подъездную дорогу. В распутицу на мост не заехать. Нет моста — нет жизни. Поэтому люди перебираются из Плотниково в места, где есть транспортные развязки. Районные власти сетуют на отсутствие средств на ремонт мостового перехода. Требуется столько миллионов, сколько весь районный бюджет не выдержит.

Глава Варгашинского района Валерий Яковлев подтвердил корреспонденту ИА REGNUM наличие проблемы. И обнадёжил: в 2019 году выделяется 2,5 млн рублей на подъезды и подходы к мосту, и на его небольшой ремонт.

«Мост деревянный, и требует серьёзной реконструкции. Чтобы по нему было безопасно проехать автомобилям, а с возобновлением активного производства в районе и грузовому транспорту, нужен новый крепкий мост. В 2019 году надеемся на региональную помощь в создании проектно-сметной документации, и в капитальном ремонте моста», — пояснил Валерий Яковлев.

Отметим, что нынешний глава Курганской области Вадим Шумков родился в соседнем селе Шастово Варгашинского района. Земляки, безусловно, надеются, что региональная власть внимательно отнесётся к их проблемам.