Обновлённый трамвай «Уралтрансмаша» прошёл сертификацию

Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM Допущенный в промышленное производство трамвай серии 71−412, выпускаемый на «Уралтрансмаше», получил сертификат соответствия министерства транспорта России, сообщает 6 февраля пресс-служба «Уралвагонзавода» на странице Вконтакте.

Трамвайный вагон модели 71−412 также с низким полом в серединной части салона (доля низкого пола составляет более 35% от общей площади салона) позволяет осуществлять перевозку маломобильных групп пассажиров.

Вагон комплектуется дверями прислонно-поворотного типа с системой антизащемления. Створки дверей имеют кнопки доступа пассажиров как снаружи, так и изнутри вагонов. Двери средней группы оборудованы кнопкой связи с водителем для пассажиров с ограниченными возможностями. Также, для перевозки этой категории пассажиров в средне части установлена аппарель. Максимальная вместимость салона — 178 человек. Количество мест для сидения — 28+1.

Отмечается, что кабина водителя трамвая оснащается новой экономичной панелью управления и современной системой вентиляции и отопления. Установленная система видеонаблюдения, видео‑ и аудиоинформирования улучшает безопасность перевозки пассажиров.

Ранее специалисты Северного депо Екатеринбурга провели предварительные приёмочные испытания трамвая серии 71−412.

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