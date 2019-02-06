Система аll Inclusive может выйти за пределы отелей в Турции

Москва, , 12:10 — REGNUM Владельцы отелей в Турции предлагают повести эксперимент — ввести систему аll Inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Предлагается создать торгово-развлекательную зону — с ресторанами, кафе, сувенирными лавками, магазинами, сохранив при этом за туристом питание по системе «всё включено».

То есть турист по своему браслету сможет поужинать в любом из ресторанов торговой зоны, за питание он платить ничего не будет. Но предполагается, что после ужина он пойдет тратить деньги, гуляя по торговой зоне.

Пилотный проект планируется запустить в курортном городе Кемер. Отмечается, что эксперимент турецких отельеров направлен на то, чтобы повысить доход от туризма.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в турецкой Анталье отдохнули 4,8 млн туристов из России, что на 26,3% больше, чем в 2017 году.

Подробнее: В Анталье за 2018 год отдохнули 4,8 млн туристов из России