Среда, 6 Февраля 2019 года
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СМИ узнали детали предстоящих торговых переговоров США и КНР

Экономика

Встреча пройдет в Пекине в начале следующей недели

Вашингтон, 6 февраля 2019, 12:10 — REGNUM  Китай согласился включить в повестку предстоящих торговых переговоров с США тему хакерских атак, об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию Dow Jones.

Отмечается, что министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер планируют провести встречу в Пекине в начале следующей недели.

Напомним, 1 февраля в Вашингтоне завершился очередной раунд переговоров по торговым вопросам США и Китая. В ходе встречи была достигнута договоренность по сбалансированному развитию торговых обменов в аграрном секторе, энергетике, а также по созданию эффективного механизма двусторонних торговых консультаций.

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Торговая война между Китаем и США
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