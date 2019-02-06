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Южная Корея вышла на 5 место в мире по выплавке стали

Экономика

Объем производства стали достиг 72,5 млн тонн

Сеул, 6 февраля 2019, 12:45 — REGNUM  Южная Корея заняла пятое место в мире по производству стали, обойдя при этом Россию. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство KBS.

Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали, в 2018 году мировой показатель по выплавке нерафинированной стали достиг почти 1,9 млрд тонн, что на 4,6% больше, чем в 2017 году.

Первое место в этом списке занял Китай: его объем по выплавке стали составил 928 млн тонн, что составляет более 50% от мирового производства. Эта цифра увеличилась на 6% по сравнению с 2017 годом. Второе, третье и четвертое место заняли Индия, Япония и США соответственно.

Производство стали Южной Кореи достигло 72,5 млн тонн, что на 2% больше, чем годом раннее; это позволило Республике Корея сместить Россию на шестое место. Доля Южной Кореи в мировом производстве составила 4%.

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Зарубежная хроника
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