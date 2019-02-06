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Правительство Южной Кореи выделит $1,4 млрд на укрепление речных сооружений

Экономика

60,3% бюджета будет выделено в первой половине года

Сеул, 6 февраля 2019, 12:13 — REGNUM  Правительство Южной Кореи выделит 1,6 трлн вон (~$1,4 млрд) на укрепление речных сооружений. Об этом, как передает YTN, сообщили 6 февраля представители министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.

По их словам, власти страны планируют повысить уровень безопасности речных сооружений.

Источники добавили, что 350 млрд вон (~$312,6 млн) будет выделено на содержание рек государственного значения и 1,1 трлн вон (~$982,5 млн) на обслуживание рек в регионах.

Отмечается, что в первую очередь будут производиться реконструкции и ремонт сооружений на реках с низким уровнем безопасности, затем ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, а также парков и велосипедных дорожек.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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