Южнокорейский конгломерат Doosan получил рекордную прибыль в 2018 г

Сеул, , 13:00 — REGNUM Крупнейший южнокорейский конгломерат по производству строительного оборудования и материалов Doosan Infracore получил в 2018 году рекордную прибыль, считают аналитики. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование компании FnGuide.

Как ожидается, по результатам 2018 года прибыль конгломерата составит 836 миллионов долларов при выручке в 7,4 миллиарда. Для сравнения, ещё в 2015 году Doosan Infracore зафиксировал убыток в 86 миллионов долларов. Главным образом, рост выручки и прибыли объясняется повышенным спросом на экскаваторы в Китае. Так, например, было продано 15 630 подобных машин, что на 44% больше показателя предыдущего года. А в целом, доля Doosan Infracore на китайском рынке выросла с 6,7% до 8,5%, что привело к полуторному росту выручки в этой стране.

Ввиду реализации масштабных инфраструктурных проектов, например, инициативы «Один пояс — один путь», в компании ожидают увеличения спроса на строительное оборудование и материалы как в Китае, так и в других развивающихся странах, поэтому в 2019 году выручка и прибыль могут оказаться ещё выше.