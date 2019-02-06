Квартиры, иномарки Lexus: дело о банкротстве чувашского предприятия

Чебоксары, , 12:03 — REGNUM В Чувашии в рамках банкротного дела ООО «Железобетонные конструкции №2» (ООО «ЖБК №2») продается имущество предприятия. В числе выставляемых на торги лотов — иномарка Lexus, три квартиры, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Продаётся движимое имущество должника. На 25 марта назначены торги по продаже иномарки Lexus RX350 (2008 год выпуска): начальная цена автомобиля составляет 379 тыс. рублей. Шаг аукциона — 5%. В январе было опубликовано извещение о продаже спецтехники организации. Так, разукомплектованный одноковшовый экскаватор (1989 года выпуска) предлагалась выкупить за 5,4 тыс. рублей, экскаватор Akerman (1988 год выпуска) — за 282,6 тыс. рублей, полуприцеп (1991 года выпуска) — по начальной цене 23,4 тыс. рублей.

Согласно инвентаризации, проведённой в 2018 году, предприятию принадлежат 22 транспортных средства. В частности, два автомобиля Lexus, автомобиль ГАЗ-330 232, два автобетоносметителя, автокран, бульдозер, два прицепа, три экскаватора.

11 и 18 февраля завершается приём заявок для участия в торгах по продаже недвижимости предприятия. Выставляются на продажу три квартиры в Марпосаде по начальной цене 979,65 тыс. рублей и 997,47 тыс. рублей (площадью по 54,8 кв. метра), 1,051 млн рублей (54,4 кв. метра).

Отметим, что 18 декабря состоялось собрание кредиторов общества ООО «ЖБК №2», на котором отчёт конкурсного управляющего не был принят к сведению. Также кредиторы приняли решение об обращении в Арбитражный суд Чувашии о продлении конкурсного производства на три месяца.

Наблюдение в отношении общества было введено в августе 2017 года, в декабре 2017 года оно было признано банкротом и открыто конкурсное производство. По данным на 18 сентября 2018 года, общее число голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов ООО «ЖБК №2», согласно реестру требований кредиторов, составляет 60 928 607,72 рублей. Из них 31 752 274,94 рублей долга сложилась перед УФНС по Чувашии.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ЖБК №2» зарегистрировано в 2004 году в Новочебоксарске, уставный капиталь — 10 тыс. рублей. Учредителем является Александра Ермолаева. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная.