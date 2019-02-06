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Компании КНР будут вкладывать в сельское хозяйство пакистанского Панджаба

Экономика

КНР также планирует развивать жилищное строительство в Пакистане

Исламабад, 6 февраля 2019, 12:03 — REGNUM  5 февраля в столице пакистанской провинции Лахор прошла встреча главного министра провинции Усмана Буздара и представителей крупного китайского бизнеса.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, председатель China Engineering Corporation Жан Чун, руководитель Группы строительства Хайнаня Хан Дао Юан сообщили главе правительства Панджаба о своём желании инвестировать в экономику провинции. Китайские бизнесмены подчеркнули, что их интересует сельское хозяйство провинции, так как они заинтересованы в том, чтобы «плодородная земля не пустовала».

Кроме того, делегация из КНР сообщила Усману Буздару о желании развивать жилищное строительство в провинции. Они также готовы на передачу технологий быстрого возведения жилья для малоимущих. Главный министр провинции в свою очередь заявил, что китайскому бизнесу будет оказано любое возможное содействие.

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Зарубежная хроника
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