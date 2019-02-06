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В индийском штате Уттар-Прадеш построят трассу длиной 3300 км

Экономика

Трасса соединит Уттар-Прадеш со штатом Харьяна

Нью-Дели, 6 февраля 2019, 12:48 — REGNUM  5 февраля министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил о планах правительства построить грандиозную трассу в штате Уттар-Прадеш.

По сообщению индийского новостного агентства Live Hindustan, длина федеральной трассы, которая соединит штат Уттар-Прадеш со штатом Харьяна, составит 3300 км. В общей сложности, на сооружение четырёхполосной трассы планируется выделить 400 миллиардов рупий (400 миллиардов рублей). Ожидается, что масштабный инфраструктурный проект не только увеличит скорость передвижения в штатах, но и повлияет на экономическое развитие страны.

Примечательно, что решение о строительстве пока не принято: 15 февраля ожидается его одобрение, строительство должно начаться только в июне. Планы строительства федеральной трассы были обнародованы в преддверие всеобщих выборов в Индии, на которых попавшая партия стремится получить поддержку Уттар-Прадеш, самого многонаселённого штата страны.

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Зарубежная хроника
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