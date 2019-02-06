На ремонт 8 км набережной реки в Крыму потратят более полумиллиарда рублей

Симферополь, , 11:49 — REGNUM Реконструкция восьмикилометрового участка набережной и очистки русла реки Салгир в Симферополе будет стоить более 600 миллионов рублей. Об этом 6 февраля журналистам заявила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

«Речь о восьми километрах — 500 миллионов рублей на реконструкцию и 102 миллиона на очистку русла реки», — отметила глава горадминистрации.

По словам Маленко, работы будут разделены на несколько этапов, при этом власти отказались от проекта с велодорожками и пандусами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации крымской столицы запросили у правительства республики около 104 миллионов рублей на очистку русла Салгира.

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