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На ремонт 8 км набережной реки в Крыму потратят более полумиллиарда рублей

Экономика

При этом у «золотой» реки не будет пандусов и велодорожек

Симферополь, 6 февраля 2019, 11:49 — REGNUM  Реконструкция восьмикилометрового участка набережной и очистки русла реки Салгир в Симферополе будет стоить более 600 миллионов рублей. Об этом 6 февраля журналистам заявила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

«Речь о восьми километрах — 500 миллионов рублей на реконструкцию и 102 миллиона на очистку русла реки», — отметила глава горадминистрации.

По словам Маленко, работы будут разделены на несколько этапов, при этом власти отказались от проекта с велодорожками и пандусами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации крымской столицы запросили у правительства республики около 104 миллионов рублей на очистку русла Салгира.

По теме: Властям Симферополя необходимо более 100 миллионов рублей на очистку реки

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Городское благоустройство
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