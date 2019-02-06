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В Казахстане планируют увеличить финансирование жилья для многодетных семей

Экономика

В 2019 году правительство Казахстана планирует увеличить финансирование арендного жилья на 40%

В Казахстане планируют увеличить финансирование жилья для многодетных семей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство

Астана, 6 февраля 2019, 11:49 — REGNUM  Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана предложило увеличить строительство арендного жилья для многодетных семей, заявил глава ведомства Женис Касымбек, сообщает 6 февраля издание BNews.

В ходе пресс-конференции в правительстве министр прокомментировал трагический случай с гибелью пятерых детей при пожаре в Астане. По его словам, одной из целей программы «Нурлы жер» является повышение доступности жилья для многодетных семей.

Касымбек отметил, что в 2019 году правительство планирует увеличить финансирование арендного жилья на 40%, до 35 млрд тенге ($93 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля заместитель министра труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова признала недостаточность существующих мер поддержки многодетных семей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют усилить меры поддержки многодетных семей

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Строительство жилья
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