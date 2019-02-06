В Госдуме предлагают ужесточить весогабаритный контроль на дорогах

Москва, , 11:47 — REGNUM Все грузовые машины, массой более 12 тонн, необходимо взвешивать перед выездом на дороги общего пользования. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия») в ходе «правительственного часа» главы Минтранса Евгения Дитриха в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

По его словам, такие нормы должны быть прописаны в законодательстве, чтобы избежать злоупотребления со стороны перевозчиков.

«У нас есть сегодня 13-тонные машины, мы стали смотреть, что же они везут, а везут они 60−80 тонн. Считаю, что нужно поддержать меня в этом направлении и внести поправки в закон «О недрах», Устав автомобильного транспорта и в КоАП, чтобы все машины свыше 12 тонн выезжали на дороги общего пользования только взвесившись у владельца груза и в карьерах», — заявил Москвичев.

По его словам, перегруженные автомобили, выезжая на трассы, разрушают их, а подобная законодательная инициатива сможет уберечь дороги общего пользования от быстрого износа.

«Если мы это сделаем (изменим закон), мы сохраним те дороги, которые сегодня делаем», — уверен Москвичев.