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Вместо Ростуризма будет создан департамент туризма в МЭР

Экономика

Федеральное агентство по туризму станет подведомственной структурой Минэкономразвития

Москва, 6 февраля 2019, 11:44 — REGNUM  Вместо Федерального агентства по туризму (Ростуризм) при Министерстве экономического развития будет создан департамент туризма, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По информации АТОР создание департамента туризма в Минэкономразвития не означает расформирования агентства, оно останется подведомственной структурой Минэкономразвития.

Также ожидается, что Ростуризм сохранит большую часть своих полномочий. Кто станет главой департамента туризма, пока неизвестно. Новый глава будет назначен правительством РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Олега Сафонова от должности руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

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