Трутнев: «Преференции дальневосточникам считаю бессмысленными»

п.г.т. Ола, Магаданская область, , 11:52 — REGNUM В ходе пресс-конференции Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, посвященной развитию макрорегиона, от магаданских журналистов прозвучал вопрос о преференциях для коренных дальневосточников — отток населения из ДФО продолжается, и остановить его не получается. Трутнев не считает, что людям нужно давать какие-то преференции просто за то, что они живут в ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если бы мы считали, что в развитии Дальнего Востока надо что-то изменить, мы бы это делали. Но этого не нужно. Делается все и для всех — и для местных, и для приезжих, и для тех, кто сейчас живёт, и для тех, кто будет жить в будущем. Но платить или давать еще какие-то преференции просто за то, что люди тут живут, считаю бессмысленным. Тогда придётся создавать потом преференции и для Сибири, и для Урала — там тоже не всё хорошо. Просто то, что делается для развития ДФО, требует активности. Надо работать, двигаться, а не сидеть. Многое будет зависеть от национальных проектов. Мы сейчас собираем предложения от граждан», — сказал полпред.

Министр по развитию ДФО Александр Козлов, отвечая на вопрос о преференциях для дальневосточников, рассказал о выделении денег на строительство дороги от Магадана до порта:

«При участии Юрия Петровича из федерального бюджета дали денег на дорогу до порта. Это очень долго не могли начать делать, теперь дорога будет».

Как сообщало ИА REGNUM, с момента создания в Москве Министерства РФ по развитию Дальнего Востока остановить отток населения из макрорегиона не удалось. В 2017 году отрицательное миграционное сальдо составило 17,4 тыс. человек, в 2018 году — более 16 тыс. человек. Дальний Восток отстает от всех других федеральных округов РФ по всем показателям, включая продолжительность жизни, соотношение «смертность/рождаемость», переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. По данным Счетной палаты РФ, ни одна из четырех госпрограмм по развитию ДФО не была исполнена эффективно.