Среда, 6 Февраля 2019 года
11:34:41 МСК

В Минвостокразвития РФ назначили ответственного за развитие Арктики

Экономика

Им стал действующий замминистра Александр Крутиков

Москва, 6 февраля 2019, 11:27 — REGNUM  Вопросами развития Арктики в российском Министерстве по развитию Дальнего Востока займётся действующий замминистра Александр Крутиков, заявил 6 февраля журналистам полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мы обсуждали с Дмитрием Анатольевичем Медведевым (председателем правительства России — прим. ИА REGNUM ), и пока работать на арктическом направлении будет Крутиков Александр Викторович, он опытный, квалифицированный человек», — сказал Трутнев.

Он добавил, что к своим обязанностям Крутиков приступит незамедлительно, и что одним из первоочередных направлений его работы станет подготовка к Арктическому форуму. Мероприятие пройдёт 9−10 апреля этого года в Санкт-Петербурге.

Напомним, предложение об увеличении ответственности Минвостокразвития РФ в части реализации государственной политики в Арктической зоне ранее внёс премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также: В Минвостокразвития РФ появится новая должность по развитию Арктики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие российской Арктики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить