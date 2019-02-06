В Минвостокразвития РФ назначили ответственного за развитие Арктики

Москва, , 11:27 — REGNUM Вопросами развития Арктики в российском Министерстве по развитию Дальнего Востока займётся действующий замминистра Александр Крутиков, заявил 6 февраля журналистам полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мы обсуждали с Дмитрием Анатольевичем Медведевым (председателем правительства России — прим. ИА REGNUM ), и пока работать на арктическом направлении будет Крутиков Александр Викторович, он опытный, квалифицированный человек», — сказал Трутнев.

Он добавил, что к своим обязанностям Крутиков приступит незамедлительно, и что одним из первоочередных направлений его работы станет подготовка к Арктическому форуму. Мероприятие пройдёт 9−10 апреля этого года в Санкт-Петербурге.

Напомним, предложение об увеличении ответственности Минвостокразвития РФ в части реализации государственной политики в Арктической зоне ранее внёс премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

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