Среда, 6 Февраля 2019 года
11:48:21 МСК

В Южной Корее увеличили заработную плату сотрудникам общепита и магазинов

Экономика

Зарплата увеличилась на 10,3% в третьем квартале 2018 года

Сеул, 6 февраля 2019, 11:36 — REGNUM  Заработная плата сотрудников общепита и магазинов выросла в Южной Корее на 10,3% в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает KBS News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Отмечается, что в первом и во втором квартале 2018 года зарплата сотрудников общепита и магазинов выросла на 9,9% и 9,3% соответственно.

Известно, что больше всего увеличилась заработная плата работников общественного питания, по сравнению с другими отраслями.

Зарплата людей, работающих в сфере услуг, увеличилась на 7% в первом квартале, на 5,3% — во втором квартале и на 5,6% — в третьем квартале 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Индексация зарплаты бюджетников
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить