В Южной Корее увеличили заработную плату сотрудникам общепита и магазинов

Сеул, , 11:36 — REGNUM Заработная плата сотрудников общепита и магазинов выросла в Южной Корее на 10,3% в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает KBS News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Отмечается, что в первом и во втором квартале 2018 года зарплата сотрудников общепита и магазинов выросла на 9,9% и 9,3% соответственно.

Известно, что больше всего увеличилась заработная плата работников общественного питания, по сравнению с другими отраслями.

Зарплата людей, работающих в сфере услуг, увеличилась на 7% в первом квартале, на 5,3% — во втором квартале и на 5,6% — в третьем квартале 2018 года.