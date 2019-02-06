В Минтрансе оценили дополнительные доходы регионов от акцизов на отпливо

Москва, , 11:07 — REGNUM Для поддержки строительно-ремонтных дорожных работ в регионах национальными проектами предусмотрены внушительные объёмы дополнительного финансирования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 февраля заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на пленарном заседании в Госдуме.

«К 2024 году, исходя из указаний, прозвучавший в послании, процент акциза, который поступает в регионы, составит 100%. Все деньги от акцизов, как и несколько лет назад, будут поступать напрямую в региональный дорожный фонд. Только по 2024 году эта сумма составит для субъектов объём дополнительного финансирования 384 млрд рублей», — заявил Дитрих.

«Суммы значимые, уверен, что к этому времени все процессы, связаны с контрактацией и поиском подрядчиков с разворачиванием их работы в субъектах РФ и городах будут отлажены и решены», — подчеркнул он.

Он напомнил, что, согласно указанию президента России Владимира Путина, поэтапное увеличение доли акцизов, которые поступают субъектам напрямую, минуя Федеральный дорожный фонд, предусмотрено с 2020 года.

«Это деньги, которые будут дополнительно направлены на реализацию мероприятий проекта, о чём будет написано в соглашении», — пояснил он.

Другим источником дополнительных средств федеральной поддержки для регионов уже в ближайшее время должны стать 3% от акцизов на нефтепродукты, которые сегодня поступают в федеральный бюджет, а вскоре будут направляться в регионы через механизм финансирования федерального дорожного фонда.

«Это будут трансферты по соглашениям, которые регионы будут получать на достижениях показателей проекта по согласованным программам», — указал министр.

Он отметил, что с субъектами РФ ведётся мониторинг состояния парка техники, в том числе её фактического износа. По итогам этой работы, совместно с Минпромом будут подготовлены предложения отечественных производителей дорожно-строительной техники и локализации её производства в России.