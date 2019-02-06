Россия в январе увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья

Москва, , 11:06 — REGNUM Россия в январе 2019 года увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 0,6% по сравнению с январем 2018 года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

«По предварительным данным, в январе 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $13,695 млрд и по сравнению с январем 2018 года увеличился на 0,6%», — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что в общем стоимостном объеме импорт продовольственных товаров и сырья сократился с 13,3% до 12,6%, химической продукции — с 19,3% до 18,8%. Доля машин и оборудования, наоборот, выросла до 47,6% против 47,1% годом ранее.

Напомним, ранее французское издание Les Echos сообщило, что по итогам 2018 года уровень положительного сальдо торгового баланса России, скорее всего, превзойдет пока рекордный показатель 2011 года, когда сальдо составило $198 млрд. По данным за 11 месяцев 2018 года, положительное сальдо достигло уровня в $191,4 млрд.

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