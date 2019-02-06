Минтранс не готов к отмене транспортного налога

Москва, , 11:06 — REGNUM Глава Минтранса Евгений Дитрих выступил против отмены транспортного налога и напомнил регионам, что они имеют право поменять его структуру, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Вопрос отмены мы бы с учетом мнения регионов не поддерживали», — заявил Дитрих в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он призвал подумать о судьбе региональных дорожных фондов — не все субъекты РФ готовы сейчас к отмене транспортного налога.

«У регионов есть право структуру транспортного налога установить самостоятельно, снизив его, повысив или привязав его к экологическими или иным требованиям», — отметил министр.