Среда, 6 Февраля 2019 года
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Минтранс не готов к отмене транспортного налога

Экономика

Регионам напомнили о праве корректировать транспортный налог

Москва, 6 февраля 2019, 11:06 — REGNUM  Глава Минтранса Евгений Дитрих выступил против отмены транспортного налога и напомнил регионам, что они имеют право поменять его структуру, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Вопрос отмены мы бы с учетом мнения регионов не поддерживали», — заявил Дитрих в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он призвал подумать о судьбе региональных дорожных фондов — не все субъекты РФ готовы сейчас к отмене транспортного налога.

«У регионов есть право структуру транспортного налога установить самостоятельно, снизив его, повысив или привязав его к экологическими или иным требованиям», — отметил министр.

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«Правительственный час» в ГД главы Минтранса Е. Дитриха
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