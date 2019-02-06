Казахстан планирует привлекать в геологоразведку $265 млн инвестиций в год

Астана, , 11:06 — REGNUM На геологоразведку недр Казахстана планируется привлекать до 100 млрд тенге ($265 млн) частных инвестиций в год, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Женис Касымбек, сообщает 6 февраля агентство «КазТАГ».

Министр напомнил, что в июне 2018 года в стране вступил в силу новый кодекс о недропользовании. По его словам, кодекс упростил административные процедуры в сфере геологоразведки и дал толчок к привлечению инвестиций.

Напомним, 30 января в Корейском институте геологии и минеральных ресурсов состоялось совещание с участием делегации международного инновационно-производственного консорциума из Казахстана.

Планируется, что реализация казахстанско-корейского проекта в сфере геологии снизит затраты на геологоразведочные работы в Казахстане на треть.

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