Экспорт Южной Кореи продолжает падать второй месяц подряд

Сеул, , 11:32 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи падает второй месяц подряд, сообщает YTN.

Представители Всемирной торговой организации сообщили, что экспорт Южной Кореи в декабре 2018 года составил $48,37 млрд, что на 1,3% меньше, чем в 2017 году.

Кроме того, экспорт таких стран, как Китай и Япония также сократились. Известно, что экспорт Китая сократился на 4,4%, а экспорт Японии продолжает падать второй месяц подряд.

Слабые показатели объясняются глобальным экономическим спадом и натянутыми отношениями между США и Китаем.

Кроме того, падение цен в основных экспортных отраслях таких как полупроводники, нефтепродукты и нефтехимия также оказали влияние на экспорт.

Всеми́рная торго́вая организа́ция — международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.