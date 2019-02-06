Трутнев уйдёт в отставку, если в ТОСЭР Забайкалья не придут резиденты

Чита, , 10:53 — REGNUM В ходе пресс-конференции «Дальний Восток: точки роста — 2019», которая проходит в Москве 6 февраля с участием полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и министра по развитию ДФО Александра Козлова, в числе первых вопросы задавали представители новых дальневосточных регионов — Забайкалья и Бурятии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Журналист из Читы сообщил, что Забайкалье ждёт создания ТОСЭР и распространения на регион режима свободный порт Владивосток. В этой связи представителя региона интересовало, кто ответит, если проекты в рамках территорий опережающего развития не заработают?

Юрий Трутнев ответил, что, если проекты не заработают, то ему и министру по развитию ДФО нужно уходить в отставку.

«Но таких проектов, как правило, очень мало — не более 1,7%», — подчеркнул полпред президента в ДФО.

Министр Козлов добавил, что сегодня в Забайкалье намечено проектов в общей сложности на 315 млрд рублей, будет создано 18 тыс. новых рабочих мест.

Журналист из Бурятии сообщил, что в регионе всегда была высокая рождаемость, но в последнее время она идёт на спад. Его интересовало, будут ли распространены на регион меры поддержки рождаемости, разработанные для ДФО.

«Все меры поддержки, которые предусмотрены для Дальневосточного федерального округа, будут распространены и на Бурятию — это и выплаты за рождение первого ребенка, и льготная ипотека, и прочие», — сообщил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году указом президента России Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа.