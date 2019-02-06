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НПЗ Казахстана обеспечат 80% внутреннего спроса на авиатопливо

Экономика

В 2018 году спрос на авиатопливо в стране был обеспечен за счет местных НПЗ на 65%

Астана, 6 февраля 2019, 10:46 — REGNUM  В 2019 году нефтеперерабатывающие заводы Казахстана обеспечат внутренний спрос на авиатопливо на 80%, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Женис Касымбек, сообщает 6 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, в 2018 году спрос на авиатопливо в стране был обеспечен за счет местных НПЗ на 65%.

Касымбек отметил, что в 2019 году министерство индустрии и инфраструктурного развития подало заявку на приобретение 850−900 тыс. тонн авиатоплива .

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января заместитель председателя правительства Казахстана Ерболат Досаев заявил, что нефтеперерабатывающие заводы республики полностью обеспечат в 2019 году внутренний спрос на бензин, дизельное топливо и авиакеросин.

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Экономика Казахстана
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