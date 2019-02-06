Скандинавским бизнесменам рассказали о потенциале калужского автокластера

Калуга, , 10:38 — REGNUM Более 50 российских производителей автокомпонентов, а также представители шведских ассоциаций и организаций, занимающихся международной торговлей, приняли участие в бизнес-семинар «Швеция — перспективный рынок для российских экспортеров». Семинар состоялся в Посольстве Швеции в Москве.

Как сообщили 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, заместитель губернатора региона Владимир Потемкин рассказал участникам встречи о развитии калужского автомобилестроительного кластера и его экспортных возможностях.

В частности Потемкин подчеркнул, что в 2018 году индекс производства в региональном автомобилестроении к 2017 году составил 133,9%. Автокомпоненты, в том числе части двигателей внутреннего сгорания, шины, автомобильное стекло и моторные масла поставляются на российские автозаводы и за рубеж — в страны Европы, Северной Америки и в Китай.

«Предприятия заинтересованы в расширении географии и увеличении объемов экспортных поставок. Мы видим в этом большой потенциал для развития региональной экономики и оказываем поддержку данному направлению», — сказал замгубернатора.

Опытом работы на экспорт поделились и представители калужского завода кабин Volvo Group. Об услугах Российского экспортного центра собравшихся проинформировал его старший вице-президент Игорь Жук. Также на встрече говорили о вопросах дальнейшего торгово-экономического сотрудничества России и Швеции, в частности — о возможностях и перспективах выхода российских компаний на рынок Швеции. Речь также шла о технических требованиях к экспортируемой продукции и других аспектах ведения бизнеса со шведскими партнерами. На семинаре выступили и представители скандинавской автомобилестроительной индустрии.

Семинар организован Посольством Швеции в Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр», Торговым представительством России в Швеции при содействии Министерства промышленности и торговли РФ.