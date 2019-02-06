Доход южнокорейских Duty Free достиг $17,2 млрд в 2018 году

Сеул, , 10:56 — REGNUM В 2018 году продажи в магазинах беспошлинной торговли Duty Free в Южной Корее достигли 19 трлн вон ($17,23 млрд), сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, данный результат является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики.

Известно, что продажи в магазинах Duty Free в стране выросли на 34,6% по сравнению с 2017 годом.

Отмечается, что продажи в главном офисе Lotte Duty Free, расположенном в районе Мёндон, составили 4 трлн вон (~$3,57 млрд), а продажи в магазине, расположенном в небоскребе Lotte World Tower, впервые достигли 1 трлн вон (~$893,2 млн).