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Доход южнокорейских Duty Free достиг $17,2 млрд в 2018 году

Экономика

Продажи в магазинах беспошлинной торговли выросли на 34,6%

Сеул, 6 февраля 2019, 10:56 — REGNUM  В 2018 году продажи в магазинах беспошлинной торговли Duty Free в Южной Корее достигли 19 трлн вон ($17,23 млрд), сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, данный результат является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики.

Известно, что продажи в магазинах Duty Free в стране выросли на 34,6% по сравнению с 2017 годом.

Отмечается, что продажи в главном офисе Lotte Duty Free, расположенном в районе Мёндон, составили 4 трлн вон (~$3,57 млрд), а продажи в магазине, расположенном в небоскребе Lotte World Tower, впервые достигли 1 трлн вон (~$893,2 млн).

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