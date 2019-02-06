В январе 16 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов на 3 млрд

Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM Порядка 16 тысяч свердловчан за долги на сумму около трёх миллиардов рублей были ограничены в праве выезда за рубеж с начала 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

«Из них 600 граждан, узнав о своей задолженности и принятых к ним мерам принудительного исполнения в виде ограничения права выезда за пределы России, оплатили свои долги на сумму более 74 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе управления.

Отметим, что на данный момент почти 100 тыс. свердловчан ограничены в праве выезда за рубеж. Их суммарная задолженность составляет более 82,1 млр рублей.

Всего ограничено в праве выезда с учетом предыдущего периода почти сто тысяч граждан Свердловской области на сумму 82 миллиарда 138 миллионов рублей, из них алиментщики — 14 000 на сумму 2 млрд. 700 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце весны 2018 года выезд на летние отпуска за границу был ограничен свыше 47 тыс. жителей Свердловской области. На тот момент их суммарный долг составлял более 42 млрд рублей.

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