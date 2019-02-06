Жители Забайкалья массово переезжают в другие регионы

Чита, , 10:22 — REGNUM Жители Забайкалья продолжают массово покидать регион. О значительной миграционной убыли населения в 2018 году проинформировал Забайкалкрайстат.

В целом за счет миграционного оттока численность населения края за прошлый год сократилась на 7421 человека. Это несколько меньше, чем за аналогичный период 2017 года (тогда миграционная убыль составила 7974 человека).

Причём статистики отмечают, что население Забайкалья сокращается за счёт межрегиональной миграции (7428 человек). Из Забайкалья чаще всего уезжают на постоянное место жительства в Бурятию (14,2%), Иркутскую область (12%), Краснодарский край (5,9%), Новосибирскую область (5,8%), а также в Санкт-Петербург и Амурскую область (по 4,5%).

За счет международной миграции (обмен населением Забайкальского края со странами СНГ, Прибалтики и зарубежными странами) миграционный прирост населения края составил всего 11 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе — ноябре 2018 года Забайкалье покинули 6686 человек (в январе — ноябре 2018 года миграционная убыль составила 7225 человек).

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