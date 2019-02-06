Задержан директор «Воронежской горэлектросети»: в здании проводятся обыски

Воронеж, , 09:54 — REGNUM Обыски в здании «Воронежской горэлектросети» на улице Карла Маркса в Воронеже проводятся 6 февраля. Директор предприятия Руслан Кочетов ранее был задержан силовиками.

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Что именно вменяется в вину Кочетову, пока не уточняется, однако, по данным «Вести-Воронеж», речь идет о правонарушениях, связанных с работой предприятия.

Отметим, что Руслан Кочетов занял пост директора «Воронежской горэлектросети» в июне 2018 года. До этого в течение пяти лет работал на посту гендиректора ЕПСС ЖКХ Воронежской области. В апреле 2018 года участвовал в конкурсе на пост главы Воронежа.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года «Воронежская горэлектросеть», ранее являвшаяся муниципальным унитарным предприятием, стала акционерным обществом.

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