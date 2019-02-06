На рынке нефти не наблюдается значимых перемен

Москва, , 09:50 — REGNUM На рынке нефти — без значимых перемен. Цены по-прежнему предпринимают попытки роста, которые сменяются фиксацией прибыли, приводя покупателей в отчаяние. Так, 5 февраля нефть марки Brent натолкнулась на оффера в районе уровня $63 и откатилась, финишировав на отметке $62, где и топчется на утренних торгах сегодня, 6 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Настроения инвесторов на мировых площадках остаются достаточно нестабильными, но в целом выглядели неплохо, хотя и не смогли оказать поддержку сырьевому сегменту, отчасти из-за сильного доллара. Валюта продолжает «выдыхать» после недавней «осторожности» Федрезерва и может продолжить рост сегодня, если статистика из Европы продолжит разочаровывать», — пояснил эксперт.

Локальным фактором, который как минимум ограничит потенциал восстановления Brent, служит отчет API, отразивший рост запасов сырой нефти в США на 2,5 млн баррелей после подъема на 2 млн неделей ранее. Запасы бензина выросли на 1,73 млн, а запасы в Кушинге — почти на 1 млн баррелей. В отчете нет откровенно «медвежьих» цифр, но нет и позитивных намеков, за которые рынок мог бы ухватиться. Впрочем, если официальный отчет минэнерго окажется более скромным и отразит меньший прирост показателей, котировки могут слегка приподняться.

«В целом же многое будет зависеть об общих настроений инвесторов, динамики доллара, статистики и новостей с геополитического фронта. Главной задачей Brent на ближайшее время остается прорыв локального сопротивления на уровне $63 за баррель вместо динамики в стиле «шаг вперед, два назад», — полагает Мащенко.

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