Таджикистан представил свои туристические возможности в Турции

Анкара, , 09:52 — REGNUM Участники круглого стола «Независимый Таджикистан — инвестиционные возможности, туризм и народное ремесло» в Институте стратегических исследований Турции обсудили инвестиционные и туристические возможности Таджикистана. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе МИД республики.

В мероприятии приняли участие предприниматели из Анкары и Измира, а также представители научных и образовательных учреждений Турции. В ходе круглого стола посол Таджикистана Махмадали Раджабиёна рассказал о создании благоприятных условий для инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Москве состоялся форум «Туристические возможности Таджикистана», в ходе которого посол республики в России Имомуддин Сатторов заявил, что стороны планируют подписать соглашение о развитии туризма.

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