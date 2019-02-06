Среда, 6 Февраля 2019 года
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Таджикистан представил свои туристические возможности в Турции

Экономика

В мероприятии приняли участие предприниматели из Анкары и Измира

Анкара, 6 февраля 2019, 09:52 — REGNUM  Участники круглого стола «Независимый Таджикистан — инвестиционные возможности, туризм и народное ремесло» в Институте стратегических исследований Турции обсудили инвестиционные и туристические возможности Таджикистана. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе МИД республики.

В мероприятии приняли участие предприниматели из Анкары и Измира, а также представители научных и образовательных учреждений Турции. В ходе круглого стола посол Таджикистана Махмадали Раджабиёна рассказал о создании благоприятных условий для инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Москве состоялся форум «Туристические возможности Таджикистана», в ходе которого посол республики в России Имомуддин Сатторов заявил, что стороны планируют подписать соглашение о развитии туризма.

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Турция в Туркестане
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