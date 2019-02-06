Эр-Рияд настроен на более тесное сотрудничество с ОПЕК и Россией

Эр-Рияд, , 09:43 — REGNUM Саудовская Аравия и ряд её союзников из числа стран Персидского залива рассчитывают добиться более тесного сотрудничества с членами ОПЕК и группой нефтедобывающих государств во главе с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Саудовские власти намерены сформировать официальные партнёрские отношения с группой из десяти стран во главе с РФ для «контроля над мировым рынком нефти». Как отмечает издание, возможность такого альянса будет способствовать снижению цены на нефть. А это будет противоречить цели президента США Дональда Трампа по снижению цен на бензин для американских потребителей в преддверии президентских выборов в 2020 году.

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Против более тесного партнерства между ОПЕК и указанной группой стран выступает Иран, а также ряд других нефтедобывающих государств. В Тегеране опасаются, что Москва и Эр-Рияд будут играть доминирующую роль в регулировании ситуации на нефтяном рынке.

Издание добавляет, что обсуждение договоренностей между ОПЕК и странами во глав с РФ может состояться в Вене после 18 февраля.

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