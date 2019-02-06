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В 2018 году реальный эффективный обменный курс тенге ослаб на 2,1%

Экономика

Реальный эффективный курс тенге стабилизировался после перехода на плавающий обменный курс

Астана, 6 февраля 2019, 09:32 — REGNUM  Реальный эффективный обменный курс национальной валюты Казахстана в 2018 году ослаб на 2,1%, сообщили 6 февраля в пресс-службе Национального банка республики.

В финансовом регуляторе отметили, что казахстанские производители имеют благоприятные условия для конкурирования на внутреннем и на внешних рынках. В Нацбанке считают, что за счет этого расширяется экспортный потенциал Казахстана.

В финансовом регуляторе отметили, что реальный эффективный курс тенге стабилизировался в связи с переходом на плавающий обменный курс.

Отметим, реальный эффективный обменный курс представляет собой средневзвешенное изменение обменного курса тенге по отношению к корзине валют 37 стран, которые являются озонными торговыми партнерами республики.

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Экономика Казахстана
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