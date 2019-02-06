Среда, 6 Февраля 2019 года
09:12:41 МСК

На строительство курорта «Ачалуки» Ингушетии выделили 700 млн рублей

Экономика

Санаторно-курортный комплекс должен быть построен в 2021 году

Магас, 6 февраля 2019, 09:12 — REGNUM  Ингушетия получит из федерального бюджета 700 млн рублей на развитие инфраструктуры всесезонного санаторно-курортного комплекса «Ачалуки». Денежные средства будут выделены в течение 2019 — 2021 годов в рамках программы «Развитие культуры и туризма», говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном сайте 4 февраля.

В 2019 году на реализацию проекта курорта «Ачалуки» будет направлено 350 млн рублей, в 2020 — 250 млн рублей и в 2021 году — 125,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проект туркластера «Ачалуки» реализуется в Малгобекском районе Ингушетии. Его стоимость составит 2 млрд рублей. Санаторно-курортный комплекс будет построен в месте, где в 1860 году нашли минеральные лечебные источники. В новом туркластере можно будет лечиться местной грязью и принимать ванны с минеральной водой. Одновременно смогут поправлять здоровье на курорте до 300 человек.

Читайте также: В Ингушетии построят санаторно-курортный комплекс за 2 млрд рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курорты Северного Кавказа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить