На строительство курорта «Ачалуки» Ингушетии выделили 700 млн рублей

Магас, , 09:12 — REGNUM Ингушетия получит из федерального бюджета 700 млн рублей на развитие инфраструктуры всесезонного санаторно-курортного комплекса «Ачалуки». Денежные средства будут выделены в течение 2019 — 2021 годов в рамках программы «Развитие культуры и туризма», говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном сайте 4 февраля.

В 2019 году на реализацию проекта курорта «Ачалуки» будет направлено 350 млн рублей, в 2020 — 250 млн рублей и в 2021 году — 125,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проект туркластера «Ачалуки» реализуется в Малгобекском районе Ингушетии. Его стоимость составит 2 млрд рублей. Санаторно-курортный комплекс будет построен в месте, где в 1860 году нашли минеральные лечебные источники. В новом туркластере можно будет лечиться местной грязью и принимать ванны с минеральной водой. Одновременно смогут поправлять здоровье на курорте до 300 человек.

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