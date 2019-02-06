Идея фикс: Олег Кожемяко намерен купить «Санкт-Петербург» для приморцев

Владивосток, , 08:39 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассмотрит возможность покупки катамарана «Санкт-Петербург», построенного на «Восточной верфи». По словам главы региона, судно необходимо для морских пассажирских перевозок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В холодных домах, но на круизном лайнере: первые 100 дней главы Приморья

Побывав 5 февраля на судоверфи, Олег Кожемяко посмотрел, оценил катамаран «Санкт-Петербург». И тут же предложил рассмотреть возможность приобретения судна для выполнения рейсов в города Приморья, пояснив, что запросы уже поступали.

Читайте также: Лайнер вскладчину? Власти Приморья и Сахалина подыскивают круизное судно

«К нам обращались жители Находки и Большого Камня с просьбой организовать морское пассажирское сообщение. Мы заложили в бюджет денежные средства на приобретение катамарана. Необходимо возрождать морское пассажирское сообщение в крае, тем более, что это наша, приморская верфь, и, безусловно, её нужно загружать работой. Пассажирское сообщение между городами и островами нужно развивать. Это удобно и быстро. Например, до Большого Камня на таком катамаране можно добраться всего за час», — аргументировал губернатор.

«Санкт-Петербург» вмещает 200 пассажиров. В числе преимуществ катамарана — сравнительно небольшой расход топлива при большом количестве перевозимых пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, в регионе есть потребность в новых судах внутрикраевых и городских морских перевозок. Так, круглый год только на острова Рейнеке и Попова перевозят более 1 400 человек, альтернативный вид транспортного сообщения с этими территориями отсутствует.

Тема с морскими перевозками, возможно, хорошая и нужная. Но приморцы помнят одного «моряка дальнего плавания», который заступив в должность губернатора Приморья в 2017 году, вознамеривался купить круизный лайнер. И даже в соинвесторы приглашал нынешнего главу Олега Кожемяко. Речь идёт об Андрее Тарасенко. Правда, катамаран не идёт в сравнение с белоснежным лайнером.

Тарасенко говорил о покупке судна на 1 тыс. пассажиров, а совершать круизы по Дальнему Востоку планировал летом 2018 года. Учитывая, что летний сезон на Дальнем Востоке крайне короткий и не везде такой благоприятный, как в Приморье, востребованность, и уж тем более окупаемость круизного лайнера была под большим вопросом.

Заявление нового губернатора напоминает дежавю. А может это идея фикс у нашей власти — показать дальневосточниками морские берега и обзавестись морским транспортным средством?

Как сообщало ИА REGNUM, что мог бы попросить глава региона на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева?

Жители региона могли бы долго перечислять список своих повседневных «хотелок». К этому процессу с удовольствием бы подключились и главы районов Приморья, которые прежде всего говорили бы о наполняемости бюджетов, нехватки средств на образование, здравоохранение, модернизацию коммунальной системы, строительство дорог и жилья… Но Андрей Тарасенко перед полпредом озвучил совсем иное предложение — необходимо приобрести судно для организации российского круизного туризма на Дальнем Востоке:

«Многие приморцы не были на Курильских островах, на Камчатке, на Сахалине, многие даже в море ни разу не выходили, такую красоту не видели. А могли бы узнавать Дальний Восток или попасть морем в Китай, в Японию. Например, на Черном море такое круизное судно поставили — теперь можно из Сочи сразу попасть в Севастополь, зайти в Новороссийск, Ялту».