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Тарифы на мусор в Тюменской области проверит ФАС

Экономика

Прокуратура не нашла оснований для вмешательства

Тарифы на мусор в Тюменской области проверит ФАС
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мусор

Тюмень, 6 февраля 2019, 08:43 — REGNUM  Прокуратура Тюменской области проверила региональные тарифы на сбор, вывоз и утилизацию мусора и не нашла оснований для вмешательства. Надзорное ведомство направило поступившие обращения о несогласии с платой за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в Федеральную антимонопольную службу России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе 2019 года в прокуратуру Тюменской области поступил ряд обращений от депутата региональной думы Тамары Казанцевой и общественников региона о завышенных, по их мнению, тарифах на мусор.

«По результатам проведенной проверки оснований для прокурорского вмешательства в настоящее время не установлено», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в Тюменской области тарифы на сбор, вывоз и утилизацию мусора менялись в 2019 году дважды. С 1 января был установлен тариф для собственников жилья в 5,04 рублей с квадратного метра в месяц. После возмущения тюменцев в социальных сетях и народного схода был изменён принцип взимания платы за мусор, и тариф по решению главы региона Александра Моора составил 139 рублей в месяц с прописанного в квартире человека.

Читайте ранее в этом сюжете: «Регоператору — миллион ежедневно»: тюменцы вновь требуют смены тарифа

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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