В 2018 году в Казахстане создали 28 тыс. новых рабочих мест

Астана, , 08:39 — REGNUM В 2018 году в Казахстане создано 28,3 тыс. новых рабочих мест, сообщает 6 февраля агентство «КазТАГ» со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Среди регионов республики наибольшее количество рабочих мест — 6,3 тыс. создано в Астане, в Алма-Ате — 4,6 тыс., в Павлодарской области — 3,1 тыс., Карагандинской области — 2,6 тыс., Восточно-Казахстанской области — 2,1 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2019 года списочная численность работников крупных и средних предприятий Казахстана составила 2,739 млн человек, что на 1,37% больше, чем 1 января 2018 года.

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