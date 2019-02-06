На Усть-Катавском заводе обсудили вопросы исполнения гособоронзаказа

Усть-Катав, Челябинская область, , 08:05 — REGNUM На Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) им. С. М. Кирова прошло совещание по вопросам исполнения государственного оборонного заказа и перспективам диверсификации производства. Предприятие посетила делегация «Роскосмоса», сообщила пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что визит на завод состоялся в рамках рабочей поездки по предприятиям Челябинской области. Делегацию из Москвы возглавил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

После осмотра цехов на заводе обсудили перспективы диверсификации производства, в том числе производство трамваев и легкорельсовых транспортных систем. Отмечается, что с 2015 года на УКВЗ ведётся работа по созданию шести специализированных Центров компетенций ракетно-космической тематики.

В настоящее время предприятие развивает направление, связанное с производством нестандартного оборудования для наземной инфраструктуры космической отрасли. Также УКВЗ является крупнейшим производителем трамвайных вагонов на постсоветском пространстве.

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