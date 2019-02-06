Годовой план добычи нефти в Казахстане перевыполнили на 20%

Астана, , 08:08 — REGNUM По итогам 2018 года объем добычи сырой нефти в Казахстане составил 77,5 млн тонн, что на 6,3% больше, чем в 2017 году. Об этом 6 февраля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

На месторождениях в Атырауской области добыча выросла на 11,6%, до 47,2 млн тонн, в Мангистауской области — на 0,7%, до 18 млн тонн. В Кызыл-Ординской области добыча снизилась на 6,2%, до 6,4 млн тонн.

По данным министерства энергетики Казахстана, годовой план по добыче нефти в республике был перевыполнен на 20%. По итогам 11 месяцев 2018 года экспорт нефти вырос на 2,3%, до 63,2 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года объем добычи нефти в Казахстане составил 70,628 млн тонн, что на 6,3% больше, чем годом ранее.

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