В Якутии расселять из ветхого жилья будут в квартиры на вторичном рынке

Якутск, , 08:02 — REGNUM Якутии предстоит расселить 900 тыс. квадратных метров жилья, поставленного на учёт как ветхое после 1 января 2012 года. На эти цели необходимо будет потратить порядка 60 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Основные цифры программы расселения из ветхого жилья озвучил глава республики Айсен Николаев. По его словам, второй этап программы качественно изменён: люди могут сами приобретать жильё, не дожидаясь застройщика.

«Сегодня по желанию самих жителей квартиры могут приобретаться на вторичном рынке, — цитирует телеканал «Якутия 24» главу республики. — Это убыстряет процесс переселения. Собственник квартиры также может получить деньгами, а не ждать, пока не будут построены или куплены квартиры».

Айсен Николаев также отметил, что курировать вопросы расселения будет специально созданная дирекция жилищного строительства республики. В списке задач ведомства — проведение конкурсных процедур, контроль за строительством, переселением, соблюдением законодательства при предоставлении жилья.

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«Уверен, что это принесёт положительные результаты», — заявил Айсен Николаев. Директором спецдирекции он назначил экс-главу департамента жилищных отношений Якутска Игоря Ткаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года была до сих пор не завершена программа расселения многоэтажек, получивших статус аварийных до 2012 года, которую регионы должны были закрыть ещё 1 сентября 2017-го. Камнем преткновения стал Нерюнгринский район: в посёлке Серебряный Бор по вине компании-застройщика не были вовремя достроены пять домов.

Напомним также, что Якутия занимает первое место по объёму ветхоаварийного жилья.